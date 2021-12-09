В Саратовской области завели дело по факту подделки сертификатов о вакцинации

В Саратовской области завели уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональное СУ СК России.

Следственный отдел по Кировскому району Саратова завёл уголовное дело в отношении врача одной из поликлиник города.

По имеющимся данным, в январе — июле 2021 года терапевт получала взятки за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации с внесением информации о прививке в единую информационную систему здравоохранения без фактического вакцинирования.

Общая сумма незаконного вознаграждения оценивается в 120 тыс. рублей.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске медсестру подозревают в подделке сертификатов о вакцинации.