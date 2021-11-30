В Магнитогорске медсестру подозревают в подделке сертификатов о вакцинации

Сотрудники ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области выявили продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в Магнитогорске с выдачей QR-кодов.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

«Расследованием дела занимается ГУ МВД России при оперативном сопровождении УФСБ. Под подозрение попала медсестра горбольницы №1 в Магнитогорске. Женщина вносила в отчёты о вакцинации фиктивные данные граждан, которые не желали делать прививку», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемой грозит обвинение в подделке документов.

Как ранее передавал сайт Newinform, три жителя Челябинской области подозреваются в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.