В Магнитогорске медсестру подозревают в подделке сертификатов о вакцинации
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- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
«Расследованием дела занимается ГУ МВД России при оперативном сопровождении УФСБ. Под подозрение попала медсестра горбольницы №1 в Магнитогорске. Женщина вносила в отчёты о вакцинации фиктивные данные граждан, которые не желали делать прививку», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемой грозит обвинение в подделке документов.
Как ранее передавал сайт Newinform, три жителя Челябинской области подозреваются в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.