В Магнитогорске медсестру подозревают в подделке сертификатов о вакцинации

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Сотрудники ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области выявили продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в Магнитогорске с выдачей QR-кодов.
В Магнитогорске медсестру подозревают в подделке сертификатов о вакцинации
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

«Расследованием дела занимается ГУ МВД России при оперативном сопровождении УФСБ. Под подозрение попала медсестра горбольницы №1 в Магнитогорске. Женщина вносила в отчёты о вакцинации фиктивные данные граждан, которые не желали делать прививку», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемой грозит обвинение в подделке документов.

Как ранее передавал сайт Newinform, три жителя Челябинской области подозреваются в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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