На Ямале подвели итоги форума «Российский Север»

В Салехарде завершился молодёжный форум коренных малочисленных народов «Российский Север».

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Форум объединил более 100 участников из 28 арктических регионов. Грантовую поддержку получили представители Красноярского, Приморского, Хабаровского края и Мурманской области. Среди лауреатов есть и представители Ямала.

«Для нас, жителей Красноселькупского района и селькупов, это большая победа, это наш успех. Наш главный подарок отправится в школу, и наши дети смогут активно участвовать в окружных соревнованиях», — заявила Эмма Харсавина, участница форума из ЯНАО.

Ранее сообщалось, что более 40% заявлений о включении в реестр коренных народов России — примерно 14 тыс. — поступило от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).