В России зарегистрировали лекарство для лечения СМА «Золгенсма»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало лекарство «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей, которое является самым дорогим в мире и включено в Книгу рекордов Гиннесса.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на появившуюся в Государственном реестре лекарственных средств информацию.

В реестре говорится, что препарат зарегистрирован 9 декабря 2021 года.

«Дата окончания действия: 9 декабря 2026 года», — говорится в нём.

Стоимость этого лекарства — около 160 млн рублей.

В июне фонд «Круг добра» открыл приём заявок на препарат «Золгенсма» для детей со спинальной мышечной атрофией.