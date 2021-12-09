В России зарегистрировали лекарство для лечения СМА «Золгенсма»
- © РИА Новости / Кирилл Брага
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на появившуюся в Государственном реестре лекарственных средств информацию.
В реестре говорится, что препарат зарегистрирован 9 декабря 2021 года.
«Дата окончания действия: 9 декабря 2026 года», — говорится в нём.
Стоимость этого лекарства — около 160 млн рублей.
В июне фонд «Круг добра» открыл приём заявок на препарат «Золгенсма» для детей со спинальной мышечной атрофией.