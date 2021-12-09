В России зарегистрировали лекарство для лечения СМА «Золгенсма»

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RT
Министерство здравоохранения России зарегистрировало лекарство «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей, которое является самым дорогим в мире и включено в Книгу рекордов Гиннесса.
В России зарегистрировали лекарство для лечения СМА «Золгенсма»
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на появившуюся в Государственном реестре лекарственных средств информацию.

В реестре говорится, что препарат зарегистрирован 9 декабря 2021 года.

«Дата окончания действия: 9 декабря 2026 года», — говорится в нём.

Стоимость этого лекарства — около 160 млн рублей.

В июне фонд «Круг добра» открыл приём заявок на препарат «Золгенсма» для детей со спинальной мышечной атрофией.

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