Алиханов выразил надежду на скорое взаимное признание сертификатов о вакцинации в России и ЕС

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провёл встречу с дипломатическими представителями зарубежных стран — генеральными консулами Польши, Литвы, почётными консулами Хорватии и Греции, руководителем отделения посольства Белоруссии.
Алиханов выразил надежду на скорое взаимное признание сертификатов о вакцинации в России и ЕС
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Меня вдохновляет позиция посла ЕС в России относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации. Этот переговорный процесс активно идёт при участии Минздрава, МИД России и европейских коллег», — заявил среди прочего Алиханов.

Он также выразил надежду, что признание сертификатов о вакцинации, о котором идёт речь, вступит в силу на обоюдной основе в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что Минздрав России направил в представительство Евросоюза документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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