Алиханов выразил надежду на скорое взаимное признание сертификатов о вакцинации в России и ЕС
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
«Меня вдохновляет позиция посла ЕС в России относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации. Этот переговорный процесс активно идёт при участии Минздрава, МИД России и европейских коллег», — заявил среди прочего Алиханов.
Он также выразил надежду, что признание сертификатов о вакцинации, о котором идёт речь, вступит в силу на обоюдной основе в ближайшем будущем.
Ранее сообщалось, что Минздрав России направил в представительство Евросоюза документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.