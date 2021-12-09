Назначена дата судебного заседания по делу информаторов Алексея Навального

Центральный районный суд Тулы назначил на 16 декабря судебное заседание по делу частных детективов, которые были арестованы по подозрению в передаче сведений о сотрудниках ФСБ Алексею Навальному. Об этом сообщается на сайте суда.

Подозреваемые по делу Пётр Катков, Игорь Зайцев и Александр Зеленцов были задержаны несколько месяцев назад.

Они привлекаются к ответственности по ч. 1 ст. 138 («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений») и по ч. 4 ст. 327 УК («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Катков и Зайцев сейчас находятся под домашним арестом. Зеленцов был этапирован в Тулу из Екатеринбурга, где он отбывал наказание по аналогичному делу.

Ранее RT писал, что Зеленцов уже был судим за мошенничество в крупном размере. По словам юриста, сейчас ему может грозить до восьми лет лишения свободы без права на УДО.