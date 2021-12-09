Спасатели ЧФ провели учения по снятию с мели аварийного корабля

Спасатели Черноморского флота провели учения, задача которых заключалась в том, чтобы снять с мели аварийный корабль.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«В ходе учения специалисты судна-спасателя осуществили снятие с мели условно потерпевшего аварию корабля методом кренования и дифферентования с использованием для оценки обстановки подводных телевизионных комплексов, а также штатного спасательного оборудования», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что условно аварийный корабль с мели снимал экипаж спасательного судна «Эпрон».

Ранее ОТР передавало, что в Балтийском море состоялись масштабные манёвры при участии корвета «Стойкий» — экипаж выполнил ракетные стрельбы из комплекса «Уран».