Спасатели ЧФ провели учения по снятию с мели аварийного корабля

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Спасатели Черноморского флота провели учения, задача которых заключалась в том, чтобы снять с мели аварийный корабль.
Спасатели ЧФ провели учения по снятию с мели аварийного корабля
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Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«В ходе учения специалисты судна-спасателя осуществили снятие с мели условно потерпевшего аварию корабля методом кренования и дифферентования с использованием для оценки обстановки подводных телевизионных комплексов, а также штатного спасательного оборудования», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что условно аварийный корабль с мели снимал экипаж спасательного судна «Эпрон».

Ранее ОТР передавало, что в Балтийском море состоялись масштабные манёвры при участии корвета «Стойкий» — экипаж выполнил ракетные стрельбы из комплекса «Уран».

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