В Ульяновской области школьницу наградили за спасение брата при пожаре

В Ульяновской области 12-летнюю школьницу Надежду Карпухину наградили медалью «Доблесть и отвага» за спасение трёхлетнего брата при пожаре в жилом доме.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Награду школьнице вручил руководитель СУ СК России по Ульяновской области Сергей Михайлов.

Отмечается, что во время пожара дети находились дома одни.

Девочка нашла брата под кроватью в комнате, взяла на руки и выбежала с ним на улицу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе наградили оперуполномоченного отделения угрозыска ОМВД России по Тазовскому району Сергея Гербача за спасение женщины с тремя детьми при пожаре.