В Свердловской области отремонтировали 167 км дорог за год

На Урале завершились работы по укладке дорожного покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает tagilcity.ru, для реализации цели проекта в регион направили почти 10 млрд рублей.

«Это позволило нам существенно повысить темпы работ на капиталоёмких объектах, таких как реконструкция и строительство участков ЕКАД, реконструкция путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, ремонт транспортной развязки в районе пересечения объездной дороги и Кольцовского тракта», — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, в Екатеринбурге уже приступили к строительству новой развязки у концерна «Калина» и дополнительно отремонтировали 47 км региональных автодорог.

Президент России Владимир Путин ранее призвал не допускать необоснованного завышения стоимости строительства дорог.