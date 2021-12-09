В Свердловской области отремонтировали 167 км дорог за год

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На Урале завершились работы по укладке дорожного покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В Свердловской области отремонтировали 167 км дорог за год
  • РИА Новости

Как сообщает tagilcity.ru, для реализации цели проекта в регион направили почти 10 млрд рублей.

«Это позволило нам существенно повысить темпы работ на капиталоёмких объектах, таких как реконструкция и строительство участков ЕКАД, реконструкция путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, ремонт транспортной развязки в районе пересечения объездной дороги и Кольцовского тракта», — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, в Екатеринбурге уже приступили к строительству новой развязки у концерна «Калина» и дополнительно отремонтировали 47 км региональных автодорог.

Президент России Владимир Путин ранее призвал не допускать необоснованного завышения стоимости строительства дорог.

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