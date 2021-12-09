В центре «Вектор» заявили, что исследования омикрон-штамма могут занять до двух месяцев

Исследования омикрон-штамма коронавируса могут занять до двух месяцев, сообщили ТАСС в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

«Для проведения полного цикла исследований, включая определение трансмиссивности, патогенности и восприимчивости нового варианта к антителам от переболевших и привитых лиц, может потребоваться до двух месяцев», — говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России на данный момент два пациента, у которых выявлен штамм коронавируса «омикрон».

Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».