Глава МВД России наградил сотрудников полиции, отличившихся в спорте

Глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев наградил сотрудников правоохранительных органов, отличившихся результатами в спорте, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Медали МВД России «За доблесть в службе» вручены пятерым полицейским, ещё двое были удостоены наград «За боевое содружество». Их получили сотрудники правоохранительных органов за достижения в гиревом спорте, самбо и боксе.

Почётными грамотами наградили медалистов состоявшегося в Ташкенте чемпионата мира по самбо.

В сентябре Колокольцев вручил государственные награды сотрудникам ДПС, задержавшим устроившего стрельбу в Перми.