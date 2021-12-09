Глава МВД России наградил сотрудников полиции, отличившихся в спорте
- РИА Новости
Медали МВД России «За доблесть в службе» вручены пятерым полицейским, ещё двое были удостоены наград «За боевое содружество». Их получили сотрудники правоохранительных органов за достижения в гиревом спорте, самбо и боксе.
Почётными грамотами наградили медалистов состоявшегося в Ташкенте чемпионата мира по самбо.
В сентябре Колокольцев вручил государственные награды сотрудникам ДПС, задержавшим устроившего стрельбу в Перми.