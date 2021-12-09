Убийца девочки из Нижегородской области приговорён к 24 годам колонии особого режима

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В Нижегородской области суд приговорил к 24 годам колонии особого режима мужчину, который убил 12-летнюю девочку в посёлке Большое Козино.
Убийца девочки из Нижегородской области приговорён к 24 годам колонии особого режима
  • РИА Новости

Следствие установило, что 13 мая подсудимый прибыл из города Заволжье в рабочий посёлок Большое Козино, в лесополосе он напал на ребёнка, совершил преступление против половой неприкосновенности и убил.

«Как установили следователи СК, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», — сообщили в СК.

Вину фигурант признал в полном объёме.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии  особого режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в заявлении Следственного комитета.

13 мая в Нижегородской области по дороге из школы домой пропала 12-летняя девочка. Вечером того же дня её тело нашли в лесополосе.

15 мая подозреваемый в убийстве девочки был задержан и заключён под стражу.

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