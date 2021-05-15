Арестован подозреваемый в убийстве школьницы под Нижним Новгородом

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Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в посёлке Большое Козино под Нижним Новгородом задержан и заключён под стражу, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
Арестован подозреваемый в убийстве школьницы под Нижним Новгородом
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«15 мая 2021 года судом удовлетворено ходатайство... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 49-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетней)», — говорится в пресс-релизе.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания.

По данным следствия, 13 мая мужчина прибыл из города Заволжье в Большое Козино и, передвигаясь на велосипеде, заметил незнакомую малолетнюю девочку. Он напал на ребёнка в лесополосе, совершил в её отношении преступление против половой неприкосновенности и убил, нанеся ножевые ранения.

Подозреваемый уже имел непогашенную судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

13 мая в Нижегородской области по дороге из школы домой пропала 12-летняя девочка. Вечером того же дня её тело нашли в лесополосе.

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