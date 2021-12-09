В Петербурге подвели итоги федерального проекта «Билет в будущее»
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По его словам, задачей проекта было познакомить молодёжь с профессиями, которые позволят реализоваться и достичь успеха в дальнейшем.
«Фактически это профориентация, которая была в советское время в каждой школе, и мы возрождаем эту возможность попробовать себя в той или иной профессии», — цитирует Кравцова Life.ru.
Он добавил, что в следующем году проект пройдёт не только на базе исторических парков — его участники также смогут поработать в производстве, а также посетить колледжи и вузы.
Ранее более 15 тыс. школьников побывали в технопарках и центрах профориентации Москвы.
Для учащихся было организовано более 400 мероприятий.