Более 15 тысяч школьников побывали в технопарках Москвы в сентябре

Более 15 тыс. школьников побывали в технопарках и центрах профориентации Москвы в сентябре, заявил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил Фурсин, для учащихся было организовано более 400 мероприятий.

«Число регистраций на сайте детских технопарков в период «Первоклассного сентября» превысило 38 тыс. Многие ребята планируют продолжить обучение в интересных им направлениях уже на регулярных занятиях в течение года», — сказал он.

Ранее НСН сообщала, что в столице рассказали о планах создания промышленного технопарка в ТиНАО.