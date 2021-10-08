Более 15 тысяч школьников побывали в технопарках Москвы в сентябре

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Более 15 тыс. школьников побывали в технопарках и центрах профориентации Москвы в сентябре, заявил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Более 15 тысяч школьников побывали в технопарках Москвы в сентябре
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил Фурсин, для учащихся было организовано более 400 мероприятий.

«Число регистраций на сайте детских технопарков в период «Первоклассного сентября» превысило 38 тыс. Многие ребята планируют продолжить обучение в интересных им направлениях уже на регулярных занятиях в течение года», — сказал он.

Ранее НСН сообщала, что в столице рассказали о планах создания промышленного технопарка в ТиНАО.

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