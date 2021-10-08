Более 15 тысяч школьников побывали в технопарках Москвы в сентябре
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Как отметил Фурсин, для учащихся было организовано более 400 мероприятий.
«Число регистраций на сайте детских технопарков в период «Первоклассного сентября» превысило 38 тыс. Многие ребята планируют продолжить обучение в интересных им направлениях уже на регулярных занятиях в течение года», — сказал он.
Ранее НСН сообщала, что в столице рассказали о планах создания промышленного технопарка в ТиНАО.