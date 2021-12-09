Более 95% пусковых установок наземных ядерных сил в России готовы к применению

В наземных стратегических ядерных силах России более 95% пусковых установок содержится в постоянной готовности к боевому применению, сообщил начальник Генштаба Вооружённых сил Валерий Герасимов.

Об этом он рассказал на брифинге с военными атташе иностранных государств.

Как отметил Герасимов, в Ракетных войсках стратегического назначения продолжается перевооружение на комплексы «Ярс» и приводятся в готовность к боевому применению установки «Авангард».

«В боевой состав морских стратегических ядерных сил в ближайшее время будет введён ещё один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами «Булава», — добавил он.

В целом состояние ядерной триады России «обеспечивает решение задач сдерживания», подчеркнул он.

Глава Генштаба обратил внимание на то, что развитие стратегических ядерных сил ведётся в строгом соответствии с международными обязательствами, которые определены СНВ-III, сообщает РИА Новости.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде страны в 2021 году превысит 88%.