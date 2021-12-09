Герасимов: стратегическая авиация США отрабатывает ракетные удары у границ России
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«В последнее время отмечается значительное увеличение количества полётов стратегической авиации США непосредственно у восточных рубежей России», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что в ходе этих полётов экипажи бомбардировщиков США «также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара».
Он отметил, что российские силы ПВО своевременно обнаруживают эти цели и осуществляют меры по предотвращению инцидентов.
Накануне сообщалось, что российские истребители сопроводили три французских самолёта над Чёрным морем.