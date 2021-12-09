Герасимов: стратегическая авиация США отрабатывает ракетные удары у границ России

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Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что стратегическая авиация США в последнее время отрабатывает ракетные удары у границ России.
Герасимов: стратегическая авиация США отрабатывает ракетные удары у границ России
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«В последнее время отмечается значительное увеличение количества полётов стратегической авиации США непосредственно у восточных рубежей России», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в ходе этих полётов экипажи бомбардировщиков США «также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара».

Он отметил, что российские силы ПВО своевременно обнаруживают эти цели и осуществляют меры по предотвращению инцидентов.

Накануне сообщалось, что российские истребители сопроводили три французских самолёта над Чёрным морем.

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