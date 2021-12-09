Генпрокурор России рассказал о деле главы ставропольского ГИБДД

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У начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, который подозревается во взяточничестве, помимо особняка нашли ещё 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
Генпрокурор России рассказал о деле главы ставропольского ГИБДД
  • РИА Новости
  • © СК РФ

«Помимо популярного в народе особняка нами установлены ещё 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц», — цитирует РИА Новости Краснова.

Он отметил, что скоро суд рассмотрит иск генпрокуратуры об обращении указанного имущества в доход государства.

Генпрокурор добавил, что по делу Сафонова проходит ряд его подчинённых с активами на на сумму более 100 млн руб.

20 июля Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела по факту получения организованной группой под руководством Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере.

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