МВД России выявило рост спроса на производство списанного оружия

МВД России фиксирует возрастающий в стране спрос на производство списанного оружия и конструктивно сходных с ним изделий.

«Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что коммерческими организациями, в том числе с формой государственного контроля, на фоне возрастающего спроса увеличивается производство списанного оружия и конструктивно сходных с оружием изделий», — цитирует РИА Новости письмо ведомства в Минпромторг России.

Отмечается, что в дальнейшем это оружие переделывают в боевые аналоги, затем оно попадает в руки преступников.

Ранее в МВД России предложили внести ряд поправок в закон об оружии — ведомство хочет получить полномочия на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию.