Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков высказался о влиянии ограничительных мер на процесс научного общения.

«Ограничения, связанные с экспедициями, с доступом к уникальному научному оборудованию, снизили эффект продвижения к поставленным целям. Но это частные случаи, а не общая ситуация», — заявил он в беседе с НТВ на Конгрессе молодых учёных в Сочи.

По словам министра, научные открытия требуют сосредоточенности и тишины, но настоящая наука немыслима без живого общения.

Как отметил Фальков, ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, «не критично, но повлияли» на процесс научного общения, хотя учёные и нашли новые форматы.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки ожидает предложений и дискуссий по итогам Конгресса молодых учёных в Сочи.