Фальков высказался о влиянии ограничительных мер на процесс научного общения

Короткая ссылка
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков высказался о влиянии ограничительных мер на процесс научного общения.
Фальков высказался о влиянии ограничительных мер на процесс научного общения
  • РИА Новости

«Ограничения, связанные с экспедициями, с доступом к уникальному научному оборудованию, снизили эффект продвижения к поставленным целям. Но это частные случаи, а не общая ситуация», — заявил он в беседе с НТВ на Конгрессе молодых учёных в Сочи.

По словам министра, научные открытия требуют сосредоточенности и тишины, но настоящая наука немыслима без живого общения.

Как отметил Фальков, ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, «не критично, но повлияли» на процесс научного общения, хотя учёные и нашли новые форматы.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки ожидает предложений и дискуссий по итогам Конгресса молодых учёных в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить