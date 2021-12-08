Фальков высказался о влиянии ограничительных мер на процесс научного общения
- РИА Новости
«Ограничения, связанные с экспедициями, с доступом к уникальному научному оборудованию, снизили эффект продвижения к поставленным целям. Но это частные случаи, а не общая ситуация», — заявил он в беседе с НТВ на Конгрессе молодых учёных в Сочи.
По словам министра, научные открытия требуют сосредоточенности и тишины, но настоящая наука немыслима без живого общения.
Как отметил Фальков, ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, «не критично, но повлияли» на процесс научного общения, хотя учёные и нашли новые форматы.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки ожидает предложений и дискуссий по итогам Конгресса молодых учёных в Сочи.