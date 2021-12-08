Минобрнауки ожидает предложений и дискуссий по итогам Конгресса молодых учёных в Сочи
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- РИА Новости
«Мы ожидаем, конечно, заинтересованной дискуссии, рекомендаций, предложений в адрес Министерства науки и высшего образования», — цитирует Фалькова РИА Новости.
Он отметил, что самое главное — это обмен мнениями. Фальков добавил, что на конгрессе присутствует большое количество молодых коллег из регионов.
«И послушать их, получить обратную связь — мне кажется, это бесценно», — сказал министр.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил на Конгрессе молодых учёных, что определённые элементы персонифицированной медицины уже включены в программу госгарантий.
В конгрессе, открывшемся в парке «Сириус» в Сочи 8 декабря, участвуют более 3 тыс. человек.
Деловая программа конгресса предусматривает проведение более 90 дискуссий, сессий, круглых столов и пленарных заседаний.