Минобрнауки ожидает предложений и дискуссий по итогам Конгресса молодых учёных в Сочи

Министерство высшего образования и науки ожидает предложений и дискуссий по итогам Конгресса молодых учёных в Сочи. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков.

«Мы ожидаем, конечно, заинтересованной дискуссии, рекомендаций, предложений в адрес Министерства науки и высшего образования», — цитирует Фалькова РИА Новости.

Он отметил, что самое главное — это обмен мнениями. Фальков добавил, что на конгрессе присутствует большое количество молодых коллег из регионов.

«И послушать их, получить обратную связь — мне кажется, это бесценно», — сказал министр.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил на Конгрессе молодых учёных, что определённые элементы персонифицированной медицины уже включены в программу госгарантий.

В конгрессе, открывшемся в парке «Сириус» в Сочи 8 декабря, участвуют более 3 тыс. человек.

Деловая программа конгресса предусматривает проведение более 90 дискуссий, сессий, круглых столов и пленарных заседаний.