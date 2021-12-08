Мурашко: элементы персонифицированной медицины уже есть в программе госгарантий

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что определённые элементы персонифицированной медицины уже включены в программу госгарантий.
Мурашко: элементы персонифицированной медицины уже есть в программе госгарантий
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Мы должны строить фактически персональный трек для каждого человека. Это уже будет формат персонифицированной медицины. Определённые элементы сегодня уже появились и в программе государственных гарантий», — сказал Мурашко на конгрессе молодых учёных.

Как пишет РИА Новости, глава Минздрава отметил, что здравоохранение должно идти по пути цифрового профиля и ориентироваться в том числе на конкретного пациента.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 8 декабря проведёт встречу с участниками конгресса молодых учёных и обсудит с ними привлечение молодёжи в науку.

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