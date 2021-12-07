Путин проведёт встречу с участниками конгресса молодых учёных

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Президент России Владимир Путин 8 декабря проведёт встречу с участниками конгресса молодых учёных и обсудит с ними привлечение молодёжи в науку.
Путин проведёт встречу с участниками конгресса молодых учёных
  • AP

«В ходе встречи планируется обсудить с молодыми учёными со всей страны вопросы привлечения талантливой молодёжи в сферу науки», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также запланировано обсуждение повышения вовлечённости профессионального сообщества в реализацию стратегии научно-технологического развития России.

25 ноября лауреатами губернаторской премии в сфере науки, технологии, техники и инноваций в Московской области стали 17 молодых учёных и специалистов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье ещё 60 молодых учёных смогут купить жильё по программе льготной ипотеки.

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