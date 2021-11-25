Лауреатами губернаторской премии стали 17 молодых учёных в Подмосковье
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Мининвеста.
Глава ведомства Екатерина Зиновьева отметила, что конкурс проходит в 10-й раз. В 2021 году поступило 88 заявок.
«Такая премия позволяет привлекать в науку перспективные кадры, которые поддерживают развитие науки в Подмосковье на самом высоком уровне», — сказала министр.
Она добавила, что подмосковные учёные каждый год входят в число лауреатов престижных премий, регистрируют новые технологии и разработки.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье ещё 60 молодых учёных смогут купить жильё по программе льготной ипотеки.