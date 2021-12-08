ОНК: устроивший стрельбу в МФЦ в Москве признал вину
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- РИА Новости
«Сергей Глазов сказал, что вину признает. Сообщил, что пришёл в МФЦ получить паспорт», — приводит РИА Новости сообщение ОНК.
В ОНК пояснили, что конфликт был спровоцирован тем, что Глазов отказался надеть маску.
«Глазов сообщил, что служил в Службе внешней разведки. После нигде не работал, жил на сбережения, а пенсию не получал, потому что отслужил меньше 20 лет», — отметили в ОНК.
Ранее источник RT сообщил, что стрельбу в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы устроил 45-летний военный пенсионер Сергей Глазов.