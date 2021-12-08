ОНК: устроивший стрельбу в МФЦ в Москве признал вину

Открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы признал свою вину. Об этом заявили в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Сергей Глазов сказал, что вину признает. Сообщил, что пришёл в МФЦ получить паспорт», — приводит РИА Новости сообщение ОНК.

В ОНК пояснили, что конфликт был спровоцирован тем, что Глазов отказался надеть маску.

«Глазов сообщил, что служил в Службе внешней разведки. После нигде не работал, жил на сбережения, а пенсию не получал, потому что отслужил меньше 20 лет», — отметили в ОНК.

Ранее источник RT сообщил, что стрельбу в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы устроил 45-летний военный пенсионер Сергей Глазов.