Суд отклонил иск главреда «Важных историй» Романа Анина к правозащитнику Ионову

Коптевский районный суд Москвы вынес решение, в котором оставил без удовлетворения иск главного редактора «Важных историй»* Романа Анина** о защите чести и достоинства к правозащитнику Александру Ионову. Об этом в беседе с RT рассказал сам Ионов.

Правозащитник назвал решение суда ожидаемым. По словам Ионова, сторона истца заранее заняла слабую позицию, так как сведения, изложенные в иске, «абсурдны».

«Анин везде выступал как главред «Важных историй», но при этом в заявлении указал, что является журналистом «Новой газеты». И его чувства оскорбили высказывания, что он как-то соотносится с США, несмотря на то что он в США учился, жил за счёт принимающей стороны. Такое ощущение, что они готовились заранее к поражению», — заявил правозащитник.

Иск о защите чести и достоинства в Коптевский районный суд города Москвы от Романа Анина поступил 25 сентября.

Истец просил признать сведения о финансировании из США деятельности журналиста, которые распространил правозащитник, несоответствующими действительности.

Ранее Минюст признал иноагентами шесть журналистов издания «Важные истории».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Анин Роман Александрович включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 20.08.2021.