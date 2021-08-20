Минюст признал иноагентами шестерых журналистов издания «Важные истории»

Короткая ссылка
Шестеро сотрудников издания IStories («Важные истории») внесены в реестр иноагентов на сайте Минюста России. Среди них основатели IStories — бывший спецкор The Village Олеся Шмагун и бывший спецкор «Новой газеты» Роман Анин.
Минюст признал иноагентами шестерых журналистов издания «Важные истории»
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Согласно реестру, в список иноагентов включены главред издания Роман Анин, а также его заместители Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский.

С ноября 2019 года закон позволяет признавать иностранными агентами СМИ и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. 

Ранее RT сообщал, что в реестр иноагентов попало и собственно юрлицо IStories Fonds, зарегистрированное в Латвии. При этом трудоустроенных в штат сотрудников у него нет. Также в реестр попал телеканал «Дождь».

Как писал RT, латвийским юрлицом владеют Шмагун и Анин.

В 2020 году на счета IStories Fonds поступило в качестве пожертвований и иных доходов €10 465. Это следует из копии годового отчёта организации, оказавшегося в распоряжении RT.

Из отчёта понятно, что €3465 поступили в виде «анонимных пожертвований». Вероятно, это средства, полученные через форму приёма пожертвований на сайте.  

Ещё €7 тыс. издание получило в качестве «прочих доходов».

В отчёте не указано, кто именно был отправителем €7 тыс., проведённых как «прочие доходы». Основатель Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александр Ионов в беседе с RT утверждал, что эти средства пожертвовала фонду IStories Стокгольмская школа экономики. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить