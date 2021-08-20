Минюст признал иноагентами шестерых журналистов издания «Важные истории»

Шестеро сотрудников издания IStories («Важные истории») внесены в реестр иноагентов на сайте Минюста России. Среди них основатели IStories — бывший спецкор The Village Олеся Шмагун и бывший спецкор «Новой газеты» Роман Анин.

Согласно реестру, в список иноагентов включены главред издания Роман Анин, а также его заместители Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский.

С ноября 2019 года закон позволяет признавать иностранными агентами СМИ и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа.

Ранее RT сообщал, что в реестр иноагентов попало и собственно юрлицо IStories Fonds, зарегистрированное в Латвии. При этом трудоустроенных в штат сотрудников у него нет. Также в реестр попал телеканал «Дождь».

Как писал RT, латвийским юрлицом владеют Шмагун и Анин.

В 2020 году на счета IStories Fonds поступило в качестве пожертвований и иных доходов €10 465. Это следует из копии годового отчёта организации, оказавшегося в распоряжении RT.

Из отчёта понятно, что €3465 поступили в виде «анонимных пожертвований». Вероятно, это средства, полученные через форму приёма пожертвований на сайте.

Ещё €7 тыс. издание получило в качестве «прочих доходов».

В отчёте не указано, кто именно был отправителем €7 тыс., проведённых как «прочие доходы». Основатель Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александр Ионов в беседе с RT утверждал, что эти средства пожертвовала фонду IStories Стокгольмская школа экономики.