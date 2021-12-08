Севастополь получит дополнительные средства на оказание медпомощи
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства России.
Средства предусмотрены для оказания медпомощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание COVID-19, в рамках реализации территориальных программ ОМС.
Также стало известно, что фермерам Удмуртии выделили более 109 млн рублей в рамках программы «Агростартап» в 2021 году, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики. Всего выдано 33 гранта.
Ранее сообщалось, что в Московской области выделят 1,7 млрд рублей на реализацию новых мер поддержки медиков в 2022 году.