Севастополь получит дополнительные средства на оказание медпомощи

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Севастополь получит дополнительно 250 млн рублей на оказание медпомощи.
Севастополь получит дополнительные средства на оказание медпомощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства России.

Средства предусмотрены для оказания медпомощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание COVID-19, в рамках реализации территориальных программ ОМС.

Также стало известно, что фермерам Удмуртии выделили более 109 млн рублей в рамках программы «Агростартап» в 2021 году, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики. Всего выдано 33 гранта.

Ранее сообщалось, что в Московской области выделят 1,7 млрд рублей на реализацию новых мер поддержки медиков в 2022 году.

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