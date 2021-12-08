Севастополь получит дополнительные средства на оказание медпомощи

Севастополь получит дополнительно 250 млн рублей на оказание медпомощи.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства России.

Средства предусмотрены для оказания медпомощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание COVID-19, в рамках реализации территориальных программ ОМС.

Также стало известно, что фермерам Удмуртии выделили более 109 млн рублей в рамках программы «Агростартап» в 2021 году, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики. Всего выдано 33 гранта.

Ранее сообщалось, что в Московской области выделят 1,7 млрд рублей на реализацию новых мер поддержки медиков в 2022 году.