Эпидемиолог Дедков отметил важность вакцинации в условиях пандемии коронавируса

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Эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков прокомментировал ситуацию с коронавирусом и появление новых штаммов.
Эпидемиолог Дедков отметил важность вакцинации в условиях пандемии коронавируса
  • Reuters

«Если бы все люди пошли и вакцинировались, то у нас вообще этих проблем не было бы», — сказал он.

Дедков добавил, что изменение — это естественное свойство вируса.

«Чем больше он гуляет по популяции, тем больше он изменяется», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нужно продолжать убеждать людей в необходимости вакцинации от коронавируса, но делать это «в рамках здравого смысла».

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