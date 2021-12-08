Эпидемиолог Дедков отметил важность вакцинации в условиях пандемии коронавируса

Эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков прокомментировал ситуацию с коронавирусом и появление новых штаммов.

«Если бы все люди пошли и вакцинировались, то у нас вообще этих проблем не было бы», — сказал он.

Дедков добавил, что изменение — это естественное свойство вируса.

«Чем больше он гуляет по популяции, тем больше он изменяется», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нужно продолжать убеждать людей в необходимости вакцинации от коронавируса, но делать это «в рамках здравого смысла».