Эпидемиолог Дедков отметил важность вакцинации в условиях пандемии коронавируса
- Reuters
«Если бы все люди пошли и вакцинировались, то у нас вообще этих проблем не было бы», — сказал он.
Дедков добавил, что изменение — это естественное свойство вируса.
«Чем больше он гуляет по популяции, тем больше он изменяется», — отметил он.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нужно продолжать убеждать людей в необходимости вакцинации от коронавируса, но делать это «в рамках здравого смысла».