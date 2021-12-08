Политолог Бальбек прокомментировал мем Украины о «головной боли» от соседства с Россией

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал опубликованный в Twitter Украины мем, где соседство с Россией сравнивают с постоянной головной болью.

«Видимо, Украина слишком понадеялась на «доктора Америку», который пообещал вылечить её главную боль. «Доктор» оказался шарлатаном, лечить не умеет, но зато проводит опыты в личных интересах», — высказался политолог.

Он также добавил, что Киев не хочет попытаться разобраться в причинах своей «боли».

«Остаётся испытанный и популярный вариант — во всём виновата Россия. А вот эти все жалкие инсинуации в пабликах — это для стажёров «доктора Америки», пусть все видят, что «пациент» подконтрольный и абсолютно послушный», — заключил Бальбек.

Ранее в аккаунте Украины в Twitter был опубликован мем, где показываются разные типы головной боли.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал его печальной тенденцией.