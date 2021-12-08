Политолог Бальбек прокомментировал мем Украины о «головной боли» от соседства с Россией
- РИА Новости
«Видимо, Украина слишком понадеялась на «доктора Америку», который пообещал вылечить её главную боль. «Доктор» оказался шарлатаном, лечить не умеет, но зато проводит опыты в личных интересах», — высказался политолог.
Он также добавил, что Киев не хочет попытаться разобраться в причинах своей «боли».
«Остаётся испытанный и популярный вариант — во всём виновата Россия. А вот эти все жалкие инсинуации в пабликах — это для стажёров «доктора Америки», пусть все видят, что «пациент» подконтрольный и абсолютно послушный», — заключил Бальбек.
Ранее в аккаунте Украины в Twitter был опубликован мем, где показываются разные типы головной боли.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал его печальной тенденцией.