В ГД назвали печальной тенденцией мем Украины о «головной боли» от соседства с Россией

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал печальной тенденцией мем, опубликованный в Twitter Украины, где соседство с Россией сравнивают с постоянной головной болью.

«На Украине, создавая подобные мемы, придерживаются печальной и пагубной тенденции, вместо того чтобы остановить своё самоуничтожение и вернуться в братскую семью славянских народов», — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, «Украина, взяв курс на вражду с Россией, превратилась в страну потерянных возможностей».

«Если что и беспокоит Украину, так это точно не головные, а фантомные боли, что её искусственно оторвали от некогда большого славянского мира, в котором она была счастливой и благополучной страной», — подчеркнул депутат.

7 декабря в аккаунте Украины в Twitter был опубликован мем, где показываются разные типы головной боли. Данный твит набрал уже более 198 тыс. лайков.