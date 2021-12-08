В ГД назвали печальной тенденцией мем Украины о «головной боли» от соседства с Россией
- Reuters
«На Украине, создавая подобные мемы, придерживаются печальной и пагубной тенденции, вместо того чтобы остановить своё самоуничтожение и вернуться в братскую семью славянских народов», — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, «Украина, взяв курс на вражду с Россией, превратилась в страну потерянных возможностей».
«Если что и беспокоит Украину, так это точно не головные, а фантомные боли, что её искусственно оторвали от некогда большого славянского мира, в котором она была счастливой и благополучной страной», — подчеркнул депутат.
7 декабря в аккаунте Украины в Twitter был опубликован мем, где показываются разные типы головной боли. Данный твит набрал уже более 198 тыс. лайков.