Путин проведёт 9 декабря в режиме видеоконференции заседание СПЧ

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Президент России Владимир Путин проведёт в четверг, 9 декабря, заседание Совета по правам человека (СПЧ) в режиме видеоконференции.
Путин проведёт 9 декабря в режиме видеоконференции заседание СПЧ
  • AP

«Путин проведёт 9 декабря в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

В настоящее время в совет входят 47 человек.

Как отмечает пресс-служба, председатель СПЧ Валерий Фадеев доложит президенту о работе по выявлению нарушений прав заключенных, представит предложения по изменениям в законы о СМИ-иноагентах.

Ранее Путин во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой подчеркнул важность того, чтобы закон об иноагентах «отвечал тем целям, ради которых он принят» и не нарушал права граждан.

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