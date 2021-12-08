Путин проведёт 9 декабря в режиме видеоконференции заседание СПЧ
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«Путин проведёт 9 декабря в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.
В настоящее время в совет входят 47 человек.
Как отмечает пресс-служба, председатель СПЧ Валерий Фадеев доложит президенту о работе по выявлению нарушений прав заключенных, представит предложения по изменениям в законы о СМИ-иноагентах.
Ранее Путин во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой подчеркнул важность того, чтобы закон об иноагентах «отвечал тем целям, ради которых он принят» и не нарушал права граждан.