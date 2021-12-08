Адвокат Инютин прокомментировал инициативы ЦБ по борьбе с мошенничеством

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Заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин прокомментировал инициативы ЦБ по борьбе с мошенничеством.
Адвокат Инютин прокомментировал инициативы ЦБ по борьбе с мошенничеством
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«То, что государство обязано защищать своих граждан от действий любых мошенников, это непреложная истина. А если существующая защита неэффективна, то вполне логично, чтобы пострадавшему была выплачена компенсация. И если для этого надо внести некие поправки в один или несколько законов, то это надо делать в оперативном порядке», — цитирует юриста Life.ru.

Как напомнил Инютин, по действующему законодательству банки и сейчас должны возвращать средства, похищенные у их клиентов, но на практике это происходит в редчайших случаях.

Со своей стороны, адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин отметил, что чаще всего отказ в возмещении вытекает из формулы «перевёл деньги — значит, сам виноват».

«Более того, известны ситуации, когда представители банков даже после обвинительного судебного приговора продолжают настаивать, что заодно с мошенником виноват и их клиент», — пояснил он.

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян прокомментировал идею ЦБ ввести обязательную сумму возврата гражданам, пострадавшим от действий мошенников.

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