В АРБ прокомментировали идею введения обязательной суммы возврата пострадавшим от мошенников

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Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян прокомментировал идею ЦБ ввести обязательную сумму возврата гражданам, пострадавшим от действий мошенников.
В АРБ прокомментировали идею введения обязательной суммы возврата пострадавшим от мошенников
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Здесь очень важно определить вину: банк или клиент. Именно этот фактор тут определяющий», — заявил он в беседе с Life.ru.

Если нет вины ни одной из сторон, то, как считает Тосунян, ответственность за случившееся должен нести регулятор.

Если же виновен банк, то именно он должен возместить ущерб, и не в пределах какой-либо суммы, а в полном объёме, отметил эксперт.

Ранее СМИ передавали, что Центральный банк России предложил обязать кредитные организации возвращать деньги пострадавшим от действий мошенников.

Уточнялось, что среди предложений регулятора есть введение упрощённого порядка возврата денежных средств таким гражданам в размере суммы, которую определит Банк России.

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