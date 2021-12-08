HR-эксперты рассказали о перспективах рынка труда в 2022 году

Генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры Наталья Венерова рассказала о перспективах рынка труда в 2022 году.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она выразила мнение, что вырастет спрос на специалистов по цифровизации бизнеса.

В онлайн могут попытаться перейти те, кто раньше об этом не думал, например, семейные рестораны, парфюмерные магазины, медицинские центры. Как отметила Венерова, для решения таких задач потребуются интернет-маркетологи, специалисты по цифровизации бизнес-процессов, программисты, веб-дизайнеры.

Со своей стороны, HR-эксперт, управляющий партнёр кадрового агентства Елена Лимонова прогнозирует, что с рынка будут вымываться профессии, которые можно заменить IT-решениями и роботизацией — аналитики начального уровня, бухгалтеры, юристы.

«Меняется розничный ретейл: по возможности продавцов-кассиров заменяют автоматизированные кассы, онлайн-покупки. Поэтому в 2022 году ожидается сокращение спроса на данные специальности», — пояснила она.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, на которые уменьшается спрос на рынке труда.