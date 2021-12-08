Власти Москвы прокомментировали ситуацию с безработицей

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Уровень безработицы в Москве остаётся таким же, каким был до апреля 2020 года, — 0,52%. Нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября не отразились на этом показателе.
Власти Москвы прокомментировали ситуацию с безработицей
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому после осенних ограничений мы не ожидали резкого роста числа безработных, тем более что нерабочие дни были введены на существенно менее длительные сроки, чем в прошлом году», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Со своей стороны, заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что Московская служба занятости трудоустроила более 250 тыс. горожан с начала 2020 года.

«Сейчас число вакансий превышает количество соискателей более чем в десять раз», — добавила она.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, на которые уменьшается спрос на рынке труда.

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