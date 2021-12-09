Глава РФПИ Дмитриев предлагает выдавать ковид-сертификаты при высоком уровне антител

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает возможным включить переболевших коронавирусом с высоким уровнем антител в число получателей ковид-сертификатов.

«Мы считаем, что переболевшие имеют право на сертификат при демонстрации определённого уровня антител», — сказал Дмитриев в интервью Интерфаксу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья отметила, что вопрос о возможности выдачи QR-кодов по уровню антител к коронавирусу обсуждается на площадке российского правительства, необходимо найти оптимальный вариант.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».