В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в столице задержаны три человека, подозреваемые в серии мошеннических действий в отношении пенсионеров.

Как информирует сайт «Аргументы и Факты, один из фигурантов дела совершал телефонные звонки пожилым людям, в ходе которых представлялся местным участковым и предупреждал, что в районе действует группа мошенников.

Впоследствии пенсионерам начинали звонить с угрозами и требованиями отдать свои накопления.

Тогда потерпевшие обращались за помощью к лжеполицейскому, который, в свою очередь, советовал выполнить все требования злоумышленников и снять деньги якобы для их задержания.

Пожилые люди выполняли указания и передавали деньги мошенникам.

«В данный момент известно о шести потерпевших. Сумма ущерба — более 2 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России», — говорится в сообщении.

В октябре полицейские пресекли серию мошенничеств в отношении пожилых граждан в Москве. Задержаны пять подозреваемых.