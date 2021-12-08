В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в столице задержаны три человека, подозреваемые в серии мошеннических действий в отношении пенсионеров.
В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Как информирует сайт «Аргументы и Факты, один из фигурантов дела совершал телефонные звонки пожилым людям, в ходе которых представлялся местным участковым и предупреждал, что в районе действует группа мошенников.

Впоследствии пенсионерам начинали звонить с угрозами и требованиями отдать свои накопления.

Тогда потерпевшие обращались за помощью к лжеполицейскому, который, в свою очередь, советовал выполнить все требования злоумышленников и снять деньги якобы для их задержания.

Пожилые люди выполняли указания и передавали деньги мошенникам.

«В данный момент известно о шести потерпевших. Сумма ущерба — более 2 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России», — говорится в сообщении.

В октябре полицейские пресекли серию мошенничеств в отношении пожилых граждан в Москве. Задержаны пять подозреваемых.

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