В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По версии следствия, злоумышленники работали в составе организованной группы. Они представлялись сотрудниками государственных и муниципальных организаций и говорили потерпевшим о необходимости прочистки вентиляционных каналов. За один выезд подозреваемые брали до 12 тыс. рублей, передаёт НТВ.
В ходе обысков изъяты электронные носители информации с клиентскими базами, компьютерная техника, печати и другие документы, имеющие доказательственное значение.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае перед судом предстанет организатор крупной финансовой пирамиды.