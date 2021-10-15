В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров

Полицейские пресекли серию мошенничеств в отношении пожилых граждан в Москве. Задержаны пять подозреваемых — жителей других регионов России и государств ближнего зарубежья.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По версии следствия, злоумышленники работали в составе организованной группы. Они представлялись сотрудниками государственных и муниципальных организаций и говорили потерпевшим о необходимости прочистки вентиляционных каналов. За один выезд подозреваемые брали до 12 тыс. рублей, передаёт НТВ.

В ходе обысков изъяты электронные носители информации с клиентскими базами, компьютерная техника, печати и другие документы, имеющие доказательственное значение.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае перед судом предстанет организатор крупной финансовой пирамиды.