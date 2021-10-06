На Кубани перед судом предстанет организатор крупной финансовой пирамиды

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В Краснодарском крае перед судом предстанет организатор крупной финансовой пирамиды.
На Кубани перед судом предстанет организатор крупной финансовой пирамиды
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, 43-летний житель Казани руководил двумя кредитно-потребительскими кооперативами. Под предлогом выплаты высоких процентов он похитил средства 674 пайщиков из Краснодарского края, Калужской, Саратовской, Пензенской, Ярославской, Рязанской, Нижегородской, Самарской областей, Ставропольского края и Севастополя.

В общей сложности потерпевшие потеряли свыше 292 млн рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане общее количество пострадавших от деятельности финансовых пирамид составляет около 4 тыс.

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