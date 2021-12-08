В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для студентов и граждан старше 60 лет

В Смоленской области приняли решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для студентов, граждан старше 60 лет, а также жителей старше 18, имеющих хронические заболевания.

AP

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Отмечается, что вакцинацию первым компонентом указанным группам граждан необходимо пройти до 10 января 2022 года, а вторым компонентом — до 31 января. Ранее жителям Смоленской области запретили посещать заведения общепита без сертификата вакцинации от коронавируса, медотвода, справки о перенесённом заболевании или ПЦР-теста.