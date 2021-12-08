В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для студентов и граждан старше 60 лет
- AP
Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что вакцинацию первым компонентом указанным группам граждан необходимо пройти до 10 января 2022 года, а вторым компонентом — до 31 января.
Ранее жителям Смоленской области запретили посещать заведения общепита без сертификата вакцинации от коронавируса, медотвода, справки о перенесённом заболевании или ПЦР-теста.