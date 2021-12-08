В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для студентов и граждан старше 60 лет

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В Смоленской области приняли решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для студентов, граждан старше 60 лет, а также жителей старше 18, имеющих хронические заболевания.
В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для студентов и граждан старше 60 лет
  • AP

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что вакцинацию первым компонентом указанным группам граждан необходимо пройти до 10 января 2022 года, а вторым компонентом — до 31 января.

Ранее жителям Смоленской области запретили посещать заведения общепита без сертификата вакцинации от коронавируса, медотвода, справки о перенесённом заболевании или ПЦР-теста.

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