В России выросли продажи ноутбуков

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Согласно подсчётам аналитической компании GFK, за последние пять лет в России продажи ноутбуков увеличились на 75%.
В России выросли продажи ноутбуков
  • Pixabay

«По сути, это ренессанс этого сегмента, который не только вырос благодаря тотальному переходу на удалённую работу, но и качественно изменился, в том числе и в аспекте наиболее популярных конфигураций», — рассказал старший консультант компании GFK Андрей Серёгин.

Об этом пишет газета «Известия».

Также, согласно статистике, российский покупатель меняет ноутбук в среднем один раз в четыре года — пять лет.

Ранее директор по IT компании Oberon Дмитрий Пятунин дал советы по ускорению работы ноутбука.

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