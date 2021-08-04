Эксперт дал советы по ускорению работы ноутбука

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Директор по IT компании Oberon Дмитрий Пятунин дал советы по ускорению работы ноутбука.
Эксперт дал советы по ускорению работы ноутбука
  • Pixabay

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что периодическая перезагрузка поможет освободить оперативную память. На производительность влияет и увеличение объёма оперативной памяти до 8 Гб и более.

«Критически важно регулярно удалять неиспользуемые программы. Во-первых, это поможет освободить память устройства для более важных приложений, а во-вторых — избавит ноутбук от необходимости постоянно поддерживать «старое» ПО в рабочем состоянии, что также требует больших ресурсов», — рекомендует Пятунин.

Как отметил эксперт, существенно снижают производительность вирусы или другой вредоносный софт, поэтому нужно регулярно использовать антивирусные программы.

При длительном использовании компьютера пыль может забить радиатор и кулер, а термопаста, используемая для обеспечения отвода тепла от поверхности процессора, может потерять свои свойства. В таком случае требуется ремонт, после которого заметно повысится скорость работы устройства.

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