В Москве открылась выставка «Нюрнберг. Начало мира»

В Центральном музее Вооружённых сил России открылась выставка «Нюрнберг. Начало мира». Об этом информирует РИА Новости.

Как сообщает агентство, центральное место в выставке занимает впервые демонстрируемая серия портретов нацистских преступников «Тени минувшего» («Чёрная коллекция») художника Николая Жукова, работавшего в Нюрнбергском трибунале.

Отмечается, что данная выставка является частью одноимённого трансмедийного проекта, соорганизатором которого является медиагруппа «Россия сегодня» и российского Минобороны.

26 ноября сообщалось, что в мемориальном комплексе «Брестская крепость» в Бресте открывается выставка «Предвосхищая Нюрнберг. Преступления против человечности в работах Меера Аксельрода», приуроченная к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса.