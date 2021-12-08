В Москве открылась выставка «Нюрнберг. Начало мира»

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В Центральном музее Вооружённых сил России открылась выставка «Нюрнберг. Начало мира». Об этом информирует РИА Новости.
В Москве открылась выставка «Нюрнберг. Начало мира»
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как сообщает агентство, центральное место в выставке занимает впервые демонстрируемая серия портретов нацистских преступников «Тени минувшего» («Чёрная коллекция») художника Николая Жукова, работавшего в Нюрнбергском трибунале.

Отмечается, что данная выставка является частью одноимённого трансмедийного проекта, соорганизатором которого является медиагруппа «Россия сегодня» и российского Минобороны.

26 ноября сообщалось, что в мемориальном комплексе «Брестская крепость» в Бресте открывается выставка «Предвосхищая Нюрнберг. Преступления против человечности в работах Меера Аксельрода», приуроченная к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса.

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