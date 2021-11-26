В Бресте открывается выставка к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса

В мемориальном комплексе «Брестская крепость» в городе Бресте открывается выставка «Предвосхищая Нюрнберг. Преступления против человечности в работах Меера Аксельрода», приуроченная к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса.

В экспозиции представлены 23 репродукции работ советского художника Меера Аксельрода, входящих в цикл «Немецкая оккупация». Аксельрод трудился над ним в первой половине 1940-х в Алма-Ате, где готовил декорации для фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Художника вдохновляли рассказы беженцев из Белорусской ССР и Польши. Он стремился показать в своих произведениях всю боль и страдания, которые переживает человек на войне.

Цикл был дополнен в 1960-е. В последующие годы его показывали в музеях России, Хорватии, Израиля и Беларуси.

На выставке также собраны фотографии, сделанные во время Великой Отечественной войны. В представленных материалах в том числе отражены преступления, обсуждавшиеся на Нюрнбергском процессе.

Выставка завершится 15 января 2022 года.

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