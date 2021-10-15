В Москве представили цикл просветительских фильмов «Уроки Нюрнберга»

В московском образовательном комплексе «Воробьёвы горы» состоялся первый показ цикла просветительских фильмов «Уроки Нюрнберга» о ходе Нюрнбергского процесса.

Инициатором и организатором мероприятия стал Фонд памяти Александра Печерского.

«В документальных «уроках» впервые предпринята попытка просто и доступно изложить перипетии масштабного политического и военного конфликта, развеять мифы и расставить важнейшие исторические акценты. Фильмы рассчитаны на самую широкую аудиторию, включая школьников, и знакомят зрителей не только с ходом международного военного трибунала, его значением для мировой истории, но и рассказывают о страшных последствиях нацизма, злодеяниях, совершенных последователями гитлеровского режима, судьбах реальных людей», — рассказали в фонде.

Отмечается, что хронометраж каждого урока составляет порядка 20 минут.

«В этих недлинных сюжетах школьникам максимально доступно и адекватно будет доноситься информация по теме урока. Но поскольку полученную видеоинформацию нужно ещё и закрепить в сознании, после ролика мы предлагаем проводить короткую беседу со специалистом в этой области в формате вопросов и ответов», — объяснили сотрудники фонда.

В основу картин легли свидетельства узников концлагерей Томаса Бюргенталя и Стеллы Никифоровой, интервью историка Александра Звягинцева, лорда Патрика Лоуренса (внука председателя Нюрнбергского трибунала лорда Джеффри Лоуренса), генерального прокурора Чешской Республики (2011—2021) Павла Земана, кинорежиссёра Оливера Стоуна и других.

Проект подготовлен при финансовой поддержке грантов мэра Москвы и содействии ГБПОУ «Воробьёвы горы».

Ранее сообщалось, что в России запустили интернет-портал с архивными материалами о Собиборе.