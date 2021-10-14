В России запустили интернет-портал с архивными материалами о Собиборе

Государственный архив России и Фонд Александра Печерского представили новый проект — интернет-портал, где собраны материалы о Собиборе из отечественных и зарубежных архивов.

Всего на сайте будет размещено более 200 документов, многие из которых ранее не публиковались.

К реализации проекта привлекли Национальный архив Республики Беларусь, Бундесархив (ФРГ), Музей борцов гетто (Израиль) и т. д.

Всего в проекте шесть тематических разделов. В настоящее время составители представляют первые четыре, которые посвящены жертвам и палачам лагеря, первым донесениям польских подпольщиков и советских партизан о Собиборе, ранним свидетельствам Александра Печерского, а также участию бежавших из лагеря узников в партизанских отрядах и Красной армии.

Публикация ещё двух разделов отложена, так как значительная часть документов, составивших пятый раздел и посвящённых преследованию нацистских преступников после войны, пока находится на рассекречивании.

Шестой раздел расскажет о мемориализации Собибора с 1950-х годов до наших дней.

Лагерь уничтожения Собибор был создан нацистами в Восточной Польше в 1942 году. За полтора года там погибли более 170 тыс. евреев из разных стран. В 1943-м в лагере произошло восстание, которое возглавили офицер-красноармеец Александр Печерский и польский предприниматель Леон Фельгендлер. В побеге приняли участие несколько сот человек.

В 2020 году на месте бывшего лагеря открыли новый музей.

Ранее сообщалось, что «Волонтёры Победы» провели международный онлайн-урок, посвящённый 75-летию со дня завершения Нюрнбергского процесса.