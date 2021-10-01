«Волонтёры Победы» провели международный онлайн-урок о Нюрнбергском процессе

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«Волонтёры Победы» провели международный онлайн-урок, посвящённый 75-летию со дня завершения Нюрнбергского процесса.
«Волонтёры Победы» провели международный онлайн-урок о Нюрнбергском процессе
  • © волонтёрыпобеды.рф

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Включения были организованы из Музея Победы на Поклонной горе, мемориалов в Крыму и Волгограде, а также из Государственного музея Аушвиц-Биркенау в Польше.

«Прошло 75 лет с момента окончания Нюрнбергского процесса. Но и по сей день заводятся уголовные дела по совершённым нацистами преступлениям. Мы должны помнить нашу историю, не забывать подвиги, совершённые во имя мира», — заявила лидер «Волонтёров Победы» Ольга Амельченкова.

По её словам, зрителями урока стали более 90 тыс. человек.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что на Нарвской улице в Калининграде реконструируют памятник «Братская могила советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года».

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