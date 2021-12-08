Свыше 40 поездов «Москва—2020» начали работу на БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Большую кольцевую линию (БКЛ) столичного метрополитена вышли свыше 40 современных поездов «Москва—2020».

«Первый поезд «Москва—2020» был запущен в прошлом году на Кольцевой линии. Сейчас в метро 87 таких составов», — передаёт «Москва 24» заявление мэра.

Отмечается, что сегодняшние модели отличаются от прежних наличием двух систем обеззараживания воздуха в каждом вагоне, более широкими дверями, сниженным на 15% уровнем шума, большим количеством USB-зарядок, а также наличием обновлённых интерактивных схем для построения маршрутов.

«Мы обновили поезда подземки почти на 68%. А к 2024 году в Москве будет самый молодой парк метро по сравнению с городами Европы и США», — подчеркнул Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли десять станций БКЛ.