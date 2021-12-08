Свыше 40 поездов «Москва—2020» начали работу на БКЛ
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«Первый поезд «Москва—2020» был запущен в прошлом году на Кольцевой линии. Сейчас в метро 87 таких составов», — передаёт «Москва 24» заявление мэра.
Отмечается, что сегодняшние модели отличаются от прежних наличием двух систем обеззараживания воздуха в каждом вагоне, более широкими дверями, сниженным на 15% уровнем шума, большим количеством USB-зарядок, а также наличием обновлённых интерактивных схем для построения маршрутов.
«Мы обновили поезда подземки почти на 68%. А к 2024 году в Москве будет самый молодой парк метро по сравнению с городами Европы и США», — подчеркнул Собянин.
Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли десять станций БКЛ.