Свыше 40 поездов «Москва—2020» начали работу на БКЛ

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Большую кольцевую линию (БКЛ) столичного метрополитена вышли свыше 40 современных поездов «Москва—2020».
Свыше 40 поездов «Москва—2020» начали работу на БКЛ
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Первый поезд «Москва—2020» был запущен в прошлом году на Кольцевой линии. Сейчас в метро 87 таких составов», — передаёт «Москва 24» заявление мэра.

Отмечается, что сегодняшние модели отличаются от прежних наличием двух систем обеззараживания воздуха в каждом вагоне, более широкими дверями, сниженным на 15% уровнем шума, большим количеством USB-зарядок, а также наличием обновлённых интерактивных схем для построения маршрутов.

«Мы обновили поезда подземки почти на 68%. А к 2024 году в Москве будет самый молодой парк метро по сравнению с городами Европы и США», — подчеркнул Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли десять станций БКЛ.

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