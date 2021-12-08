Песков заявил, что Путин не может давать указания по повышению ключевой ставки
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«Вы знаете, это решение принимает Центробанк и это целиком и полностью прерогатива мегарегулятора», — сказал пресс-секретарь.
17 ноября директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, выступая на форуме Московской биржи, заявил о широком наборе вариантов изменения ключевой ставки.
В октябре сообщалось, что Банк России решил повысить ключевую ставку на 0,75 п. п. — до 7,5%.
Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Николай Переславский в беседе с газетой «Известия» прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ до 7,5%.